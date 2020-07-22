Бажаєте залучити вдачу, везіння або кохання? Допоможе в цьому правильно підібраний талісман або захисний амулет. А щоб не помилитися при виборі, скористайтеся порадами переможеця і судді «Битви екстрасенсів», експерта «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидця Хаяла Алекперова. Читайте, як вибрати талісман або амулет правильно!

Невідповідний талісман може стати причиною хвороб і невдач. Тож як правильно обрати свій талісман?

При виборі талісмана найкращим орієнтиром є ваша інтуїція. Тому, для початку визначтеся, яка ваша мета? Якщо це талісман для залучення щастя, здоров’я, кохання або грошей, тоді штучка буде служити не один десяток років. А ось амулети, спрямовані на якусь певну дію, наприклад, на покупку машини, на весілля, угоду – потрібно знищити одразу після досягнення результату.

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Далі, обираємо матеріал для амулета. Варто віддавати перевагу дереву, шкірі, металу або натуральному каменю, тому що природна матерія несе життя і відпочатку заряджена позитивною енергією. Можна придбати вже готовий талісман, проте він не завжди буде відповідати вашій енергетиці або знаку зодіаку, а при неправильному поводженні може і зовсім відмовитися працювати, тому краще віднести амулет до майстра, який правильно його зарядить.

Що означає «зарядити»?

Це необхідне очищення та наповнення речі вашою енергетикою, щоб не було дисонансу між талісманом і вашою метою. Дуже важливо після ритуалу нікому не розповідати про те, чого ви чекаєте від штучки і не давати нікому її в руки, оскільки чужа енергетика може негативно відбитися на ефективності талісмана!

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