Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Imh0dHBzOi8vZWtzdHJhc2Vucy5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Талісмани та амулети: як правильно обрати собі оберіг

22.07.2020

Бажаєте залучити вдачу, везіння або кохання? Допоможе в цьому правильно підібраний талісман або захисний амулет. А щоб не помилитися при виборі, скористайтеся порадами переможеця і судді «Битви екстрасенсів», експерта  «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидця Хаяла Алекперова. Читайте, як вибрати талісман або амулет правильно!

Хаял Алекперов

Невідповідний талісман може стати причиною хвороб і невдач. Тож як правильно обрати свій талісман?

При виборі талісмана найкращим орієнтиром є ваша інтуїція. Тому, для початку визначтеся, яка ваша мета? Якщо це талісман для залучення щастя, здоров’я, кохання або грошей, тоді штучка буде служити не один десяток років. А ось амулети, спрямовані на якусь певну дію, наприклад, на покупку машини, на весілля, угоду – потрібно знищити одразу після досягнення результату.

Більше на тему: Хіромантія: як дізнатися по руці своє майбутнє

Далі, обираємо матеріал для амулета. Варто віддавати перевагу дереву, шкірі, металу або натуральному каменю, тому що природна матерія несе життя і відпочатку заряджена позитивною енергією. Можна придбати вже готовий талісман, проте він не завжди буде відповідати вашій енергетиці або знаку зодіаку, а при неправильному поводженні може і зовсім відмовитися працювати, тому краще віднести амулет до майстра, який правильно його зарядить.

талиманы и амулеты

Що означає «зарядити»?

Це необхідне очищення та наповнення речі вашою енергетикою, щоб не було дисонансу між талісманом і вашою метою. Дуже важливо після ритуалу нікому не розповідати про те, чого ви чекаєте від штучки і не давати нікому її в руки, оскільки чужа енергетика може негативно відбитися на ефективності талісмана!

Не пропустіть нові випуски проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» вже восени на телеканалі СТБ.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить