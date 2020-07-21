Практично кожна людина хоче пізнати радість бітьківства. Але іноді буває, що тривалий час не вдається завагітніти, хоча причин для цього, здавалося б, немає. Що робити в такому випадку, розповіла експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіна Цибульська.

Циганська ясновидиця Рубіна Цибульська радить в жодному разі не впадати у відчай і не припиняти спроб завагітніти:

«Передусім потрібно відпустити ситуацію і очистити свої думки. Створіть для себе образ майбутньої дитини. Постарайтеся побачити, як вона росте, розвивається, вчиться… Уявіть, як ви за нею доглядаєте, турбуєтеся і радієте разом з нею. Якщо ж у вас траплялися викидні, вам необхідно відпустити страх і дозволити новому життю зародитися».

«Наші діти вибирають нас!» – каже переможниця 14 сезону наймістичнішого проекту країни «Битва екстрасенсів» Джулі Мак-Кензі:

«Дитина з’являється в житті людини тоді, коли для цього настає слушний час. А якщо говорити безпосередньо про зачаття дітей, то головне – завжди мислити позитивно. Часто наші діти вже тут. Коли до мене приходять люди і запитують, коли ж у них з’являться діти, я вже бачу, як навколо них витають бульбашки рожевого або блакитного кольору. Це означає, що діти вже навколо них».

Медіум з Австралії радить всім подружнім парам обзавестися кристалом рожевого кварцу:

«Кристал цього кольору символізує любов і допомагає втілювати її в життя. Я, наприклад, намагаюся завжди тримати біля ліжка такий маленький кристалик. І, повірте мені, це допомагає (посміхається. – Прим. ред.)».

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