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Пісні манти з гарбузом: рецепт від Рубіни Цибульської

31.01.2020

Циганська ясновидиця Рубіна Цибульська поділилася тим, як приготувати смачну страву – пісні манти з гарбузом. Кулінарні секрети експерту проекту «Слідство ведуть екстрасенси», порадують усю вашу родину. Як приготувати пісні манти читайте в матеріалі. 

1

Інгредієнти:

  • 3 склянки борошна
  • 1 склянка води
  • 400 г очищеного гарбуза
  • 1 цибулина
  • пучок кінзи
  • олія
  • сіль, перець

Приготування (тісто):

  1. Замішуємо тісто: змішуємо борошно, воду і сіль.
  2. Для того, щоб воно було більш еластичним, додаємо трохи соняшникової олії.
  3. Місити тісто необхідно впродовж 10 хвилин.

Приготування (начинка):

  1. Натираємо гарбуз на великій тертці, дрібно ріжемо цибулю і кінзу.
  2. Змішуємо, додаємо олію, а також сіль і перець.

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Приготування (манти):

  1. Коли начинка та тісто готові, залишається зовсім трохи. Розкачуємо тісто та робимо невеликі коржі діаметром 10–12 см.
  2. На кожен коржик з тіста кладемо начинку та зліплюємо краї.
  3. Далі змащуємо решітку пароварки або мультиварки олією і розкладаємо на неї манти.
  4. Готувати слід 20–30 хвилин.

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