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Пісні манти з гарбузом: рецепт від Рубіни Цибульської
Циганська ясновидиця Рубіна Цибульська поділилася тим, як приготувати смачну страву – пісні манти з гарбузом. Кулінарні секрети експерту проекту «Слідство ведуть екстрасенси», порадують усю вашу родину. Як приготувати пісні манти читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- 3 склянки борошна
- 1 склянка води
- 400 г очищеного гарбуза
- 1 цибулина
- пучок кінзи
- олія
- сіль, перець
Приготування (тісто):
- Замішуємо тісто: змішуємо борошно, воду і сіль.
- Для того, щоб воно було більш еластичним, додаємо трохи соняшникової олії.
- Місити тісто необхідно впродовж 10 хвилин.
Приготування (начинка):
- Натираємо гарбуз на великій тертці, дрібно ріжемо цибулю і кінзу.
- Змішуємо, додаємо олію, а також сіль і перець.
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Приготування (манти):
- Коли начинка та тісто готові, залишається зовсім трохи. Розкачуємо тісто та робимо невеликі коржі діаметром 10–12 см.
- На кожен коржик з тіста кладемо начинку та зліплюємо краї.
- Далі змащуємо решітку пароварки або мультиварки олією і розкладаємо на неї манти.
- Готувати слід 20–30 хвилин.