Що робити, якщо ви відчуваєте негативний вплив на вас? Як допомогти самому собі? Читайте молитви та замовляння від пристріту й чаклунства від експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Олени Курилової у нашому матеріалі.

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Люди часто впадають у паніку й виконують безліч непотрібних обрядів. Результат може бути дуже різним. Користуючись магічними техніками, не маючи професійних навичок, ви дуже ризикуєте.

«У старих книгах з магії на перших сторінках було написано латинською: «Якщо ти слабкий і не впевнений у собі, закрий цю книгу і ніколи не відкривай. Якщо ти сильний, щоб перегорнути цю сторінку, запам’ятай, що у тебе шляху назад не буде. Ти ніколи не зможеш закрити цю книгу». Є поняття молитви – це те, що дозволено кожному, і прекрасні молитвослови, в яких розписані молитви на всяку потребу. Там просто і доступно описано, в яких випадках що читати. Звичайно ж, «отче наш» повинна знати кожна людина, яка вважає себе православним християнином. Я дуже часто читаю молитву «Чесному Животворящому хресту – да воскресне Бог…» і псалом 90. Існує така молитва – «молитва затримання». Це таємна обрядова молитва християнства. Читати її не можна, поки ви не отримали благословіння на прочитання у монастирі, бо вона належить ченцям. Її написав монах Пансофій Афонський 1848 року. Без благословіння це гріх, бо не можна брати чужого. Моя знайома одеситка, почувши, що я читаю «затримання», цікавилася, чи дозволили мені. Я відповіла, що так. Вона зізналася, що була грішна читати без благословіння. В момент прочитання у будинку з гуркотом розлетілася на друзки велика ваза. Ось вам і сила молитви», – каже ясновидиця.

А щодо замовляння та магії, то тут Олена Курилова радить бути дуже і дуже обережними: «Або ви повинні отримати правильні та справжні знання, або забути це «самолікування». Ті дієві замовляння, що передалися мені, я отримувала строго на слух, і вони не можуть поширюватися в суспільному доступі. Вони працюють при передачі з уст в уста. Я вчилася цьому практично два роки».

Однак ясновидиця зізнається, що все-таки існує те, про що можна говорити.

«Наприклад, наврочили дитині. Мама збирає ложки, звичайні столові, відповідно до кількості членів сім’ї. Варить їх у невеликому об’ємі води від закипання 5 хвилин. Воду зливає та остуджує. Робити ввечері. Вранці дитину умити цією водою, правою рукою за годинниковою стрілкою. Змиту воду виливають під дерево, або, якщо це приватний будинок, обливають петлі воріт на вході у двір. Це дуже світле і народне. Такі поради передаються з покоління в покоління», – каже експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова.

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