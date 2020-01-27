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Сливовий пиріг з древніми рунами від Ярослави Федорової

27.01.2020

Смачний пиріг домашнього приготування – це завжди гарна ідея для сімейних посиденьок або відпочинку з друзями. Але рецепт пирога від експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослави Федорової – це ще краще! Про способи приготування смачного пирога, який чудово переживає заморозку, – далі в матеріалі.

Для пирога вам знадобиться:

  • цукор – 170—200 г (залежить від того, наскільки солодкі у вас сливи)
  • яйця – 2 шт.
  • сливи – 24 половинки
  • вершкове масло – 115 г
  • борошно – 110 г
  • розпушувач – ч. л.
  • цукор для посипання – 1 ч. л.
  • лимонний сік – 2 ч. л.
  • кориця – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  • Спочатку потрібно розігріти духовку до 180 градусів.
  • Дістаньте масло з холодильника, щоб воно розм’якшилося.
  • Збийте цукор і масло.
  • Додайте борошно, розпушувач і яйця.
  • Добре збийте отриману суміш до однорідної маси.
  • Викладіть тісто в роз’ємну форму діаметром 20—25 сантиметрів. На тісто опуклою стороною вгору викладіть половинки слив.
  • Посипте цукром.
  • Поставте пиріг в духовку і випікайте протягом 1 години. Будьте готові до того, що сливи потонуть – це нормально.

«Особисто я, експериментуючи, дыйшла висновку, що пиріг буде набагато смачнішим, якщо скропити його лимонним соком. Потім посипте пиріг корицею у формі руни Велеса. Це потрібно для привернення в будинок добробуту, а також духовного і фізичного здоров’я членів сім’ї», – поділилася Ярослава Федорова.

«До речі, маленький секрет: цей пиріг чудово переживає заморозку. Для цього його просто потрібно загорнути в два шари фольги, покласти в поліетиленовий пакет і засунути в морозилку. Згодом його можна розморозити і розігріти в духовці при 150 градусах», – розповіла екстрасенс.

Смачного!

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