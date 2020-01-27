Сливовий пиріг з древніми рунами від Ярослави Федорової
Смачний пиріг домашнього приготування – це завжди гарна ідея для сімейних посиденьок або відпочинку з друзями. Але рецепт пирога від експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослави Федорової – це ще краще! Про способи приготування смачного пирога, який чудово переживає заморозку, – далі в матеріалі.
Для пирога вам знадобиться:
- цукор – 170—200 г (залежить від того, наскільки солодкі у вас сливи)
- яйця – 2 шт.
- сливи – 24 половинки
- вершкове масло – 115 г
- борошно – 110 г
- розпушувач – ч. л.
- цукор для посипання – 1 ч. л.
- лимонний сік – 2 ч. л.
- кориця – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Спочатку потрібно розігріти духовку до 180 градусів.
- Дістаньте масло з холодильника, щоб воно розм’якшилося.
- Збийте цукор і масло.
- Додайте борошно, розпушувач і яйця.
- Добре збийте отриману суміш до однорідної маси.
- Викладіть тісто в роз’ємну форму діаметром 20—25 сантиметрів. На тісто опуклою стороною вгору викладіть половинки слив.
- Посипте цукром.
- Поставте пиріг в духовку і випікайте протягом 1 години. Будьте готові до того, що сливи потонуть – це нормально.
«Особисто я, експериментуючи, дыйшла висновку, що пиріг буде набагато смачнішим, якщо скропити його лимонним соком. Потім посипте пиріг корицею у формі руни Велеса. Це потрібно для привернення в будинок добробуту, а також духовного і фізичного здоров’я членів сім’ї», – поділилася Ярослава Федорова.
«До речі, маленький секрет: цей пиріг чудово переживає заморозку. Для цього його просто потрібно загорнути в два шари фольги, покласти в поліетиленовий пакет і засунути в морозилку. Згодом його можна розморозити і розігріти в духовці при 150 градусах», – розповіла екстрасенс.
Смачного!
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