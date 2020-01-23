Чи можна зберігати речі померлої людини?

На жаль, зберігання речей померлої людини може бути небезпечним. Чому речі мертвих людей небезпечні – розповіла учасниця «Битви екстрасенсів» і експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Лариса Гуцану.

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За життя людина дуже тісно пов’язана зі своїми речами. Перебуваючи в постійному контакті з людиною, речі беруть на себе частину її енергетики, кажуть ясновидці. Коли людина вмирає, її речі перестають отримувати «підживлення» від господаря, і їх енергетика мертвіє. А мертва енергія, як відомо, не може бути безпечною для живої людини.

«Якщо ви будете носити речі померлої людини, їх мертва енергетика неминуче «гаситиме» вашу живу енергію. Крім того, на вас можуть переключитися і проблеми, які переслідували господаря речей при житті: його хвороби, неприємності на роботі, проблеми в родині», – каже ясновидиця.

Найстрашнішою помилкою є зберігання речей, знятих з трупа. Речі, в яких померла людина, мають прямий зв’язок зі світом мертвих. Особливо небезпечно, якщо людина померла насильницькою смертю. Її речі будуть просякнуті енергією насильства, болю і страждань.

«Речі, зняті з небіжчика, найкраще спалювати. Також бажано позбутися постільної білизни померлого, оскільки уві сні вивільняється набагато більше енергії людини, ніж в момент неспання», – радить Лариса.

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