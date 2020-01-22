У чому причина таких частих розлучень, непорозумінь і сварок у сім’ях, які спочатку здаються ідеальними? Чи може бути таке, що просто «минуло коханння»? Як зберегти сім’ю і як уникнути розлучення, розповів дворазовий переможець і суддя «Битви екстрасенсів» в Україні, експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидець Хаял Алекперов.

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Хаял Алекперов розповів, що найчастіше непорозуміння в родині відбуваються через те, що кожен з подружжя прагне перевиховати іншого, нав’язати йому свої погляди, а таке сподобається далеко не кожному. Згідно зі статистикою, майже половина всіх сімей розпадається після першого року спільного життя в офіційному шлюбі.

Але не лякайтеся, Хаял стверджує, що якщо між чоловіком і дружиною повне взаєморозуміння і є кохання, тоді одна або кілька криз вам не страшні, потрібно лише знати, як правильно з них вийти.

З’ясувалося, що навіть слово «кохання» чоловіки і жінки сприймають по-різному. Сильна половина людства вкладає в це поняття довіру, схвалення, захоплення, заохочення і вдячність. Тоді як жінки мають на увазі турботу, відданість, повагу, ніжність, розуміння і трепетне ставлення.

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Звичайно, потрібно враховувати випадки, коли навіть в гармонійних і наповнених коханням стосунках час від часу виникають фінансові проблеми, які можуть закінчитися скандалами і серйозними непорозуміннями в сім’ї. У такі моменти часто подружжя починає розчаровуватись один в одному.

«Моя вам порада: не звинувачуйте кохану людину у всіх смертних гріхах, а краще підтримайте його. Від постійних сварок нікому легше не стане, робота від цього сама в руки не прийде і грошей не додасться», – стверджує Хаял Алекперов.

Також Хаял розповів, що він часто стикається з негативним втручанням в чужі сім’ї ззовні. Це привороти, порчі, прокляття. Однак, потрібно зрозуміти, що такі причини конфліктів це, швидше, виняток, ніж правило. Хоча більшість жінок впевнені, що, якщо в родині почалися проблеми, значить, їхніх чоловіків хтось причарував. А може, варто пошукати причину в собі?

Як зберегти сім’ю

Адже всього цього можна уникнути, якщо просто прислухатися до близької людини. Дізнатися подробиці її дитинства, поцікавитися переживаннями в теперішньому, поговорити про бачення майбутнього. Можливо, вашій половинці потрібно просто виговоритися і порозумітися, адже, якщо кожен доводитиме свою точку зору, конфлікт неминучий.

«Сім’ю треба берегти з самого початку. Не говорити поганих слів вдома і тим паче стосовно один одного. Вміти визнавати свою провину, йти на поступки, довіряти один одному. Ніколи не виносьте на обговорення іншим людям сімейні проблеми. Від цього їх кількість не зменшиться, а навпаки, людські пересуди принесуть у вашу сім’ю ще більше негативу», – радить Хаял.

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