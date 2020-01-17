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Як застосовувати і де зберігати водохресну воду?

17.01.2020

Вода – це життя на Землі. Але є така вода, яка служить як ліки від усіх недуг і бід. Таку воду можна отримати лише раз на рік, на велике церковне свято Водохреща. Його святкують 19 січня, і цього дня відбувається велике хрещення води.  Що ж таке водохресна вода і чим вона відрізняється від звичайної, розповіла учасниця «Битви екстрасенсів-13» в Україні, експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» емпат Лариса Гуцану.

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Як застосовувати і де зберігати водохресну воду?

  • Якщо вода з хрещення зацвіла або зіпсувалася, її слід вилити в річку або злити в коріння дерева. Посуд з-під неї не можна використовувати в побуті.
  • Водохресну воду не потрібно брати відрами, бо одну краплю води можна додати у просту воду і вона стане освяченою. А ті, хто не встиг набрати у той день воду, можуть в будь-який день прийти до будь-якого храму, вона завжди там є.
  • Зберігати її слід біля ікон. З нею можна робити все: окропляти житло для його очищення, пити від хвороб, омивати себе і дітей при поганому самопочутті.
  • Застосування найпростіше. На світанку потрібно пити по три столових ложки, бажано робити це з молитвою «Отче наш». Читати молитву потрібно 7 або 14 разів, тільки так вона має силу.
  • Під час прийому води категорично заборонено лаятися, допускати неблагочестиві вчинки або думати про лихе. Оскільки вода втрачає свою цілющу силу.

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«Освячення води – це покликання на неї благодаті Святого Духа. Віруюча людина п’є святу воду не просто для втамування спраги, а заради засвоєння її благодатних властивостей, для лікування від хвороби або душевного смутку, з її допомогою вона очищає житло від усілякої скверни. Також свята вода допомагає у вигнанні демонів. Окроплення і обмивання виганяють ворожі сили. Кажуть, що така вода наділена величезною силою, яка є для людини панацеєю від усього поганого, а зберігається вона роками і при цьому не цвіте і не псується», – розповіла Лариса.

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