Просто і смачно – саме так можна охарактеризувати рецепти, якими діляться з читачами STB.UA експерти програми «Слідство ведуть екстрасенси». Ясновидиця Ольга Калинова визнає, що може зчитувати інформацію за допомогою запахів. Тому не секрет, що у її арсеналі рецептів смачних і запашних страв дійсно багато. Одним із них екстрасенс поділилася з читачами сайту STB.UA.

Складові:

Картопля – 500 г

Гриби – 250 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Яйця – 2 шт.

Борошно (пшеничне, млинців) – 0.5 склянки

Сіль за смаком

Чорний мелений перець – за смаком

Кмин – за смаком

Лавровий лист – 3—4 шт.

Приправа для картоплі – за смаком

Рослинна олія – ​​для обсмажування

Для соусу:

Молоко – 50 мл

Сметана – 70 г

Сир твердий – 50 г

Часник – 2 зубчики

Зелень (кріп, петрушка, базилік) – за смаком

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю в мундирі. Остудіть і натріть її на дрібній тертці або подрібніть виделкою. Промийте, почистіть і дрібно наріжте шампіньйони. Лісові гриби відваріть до готовності (30 — 40 хвилин) в підсоленій воді, після чого – дрібно наріжте. Ріпчасту цибулю, як і часник, потрібно дрібно нашаткувати. Цибулю, часник і гриби обсмажте, постійно помішуючи. Охолодіть до ледь теплого стану, а потім з’єднайте продукти. У глибокий посуд викладіть терту картоплю, зажарку з грибів, часнику і цибулі. Розбийте яйця, додайте борошно, сіль і спеції. Ретельно розмішайте, щоб вийшло густе і в’язке тісто з начинкою. З нього зліпити кнедлики. Закип’ятіть підсолену воду з лавровим листом, щоб надати кнедликам більший аромат. Від густого тіста відщипніть шматочок, сформуйте велику кульку і акуратно опустіть в киплячу воду. Продовжуйте ліпити кнедлики, поки не закінчиться тісто, і варіть їх, поки вони не спливуть. Після цього варіть їх ще 3 — 5 хвилин, відкиньте на шумовку або друшляк і перекладіть їх в ємність для запікання. Приготуйте соус. Молоко доведіть до кипіння, додайте сметану, роздавлений часник, нарізану зелень, сіль та інші спеції. В останню чергу додайте тертий сир. Залийте отриманим соусом кнедлики і відправте їх у розігріту до 180 градусів духовку. Час запікання – 15 — 20 хвилин.

Кнедлики подавайте гарячими, рясно полийте соусом. Можна прикрасити їх рубленою зеленню або шкварками.

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