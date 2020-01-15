Рецепт картопляних кнедликів з грибами від Ольги Калинової
Просто і смачно – саме так можна охарактеризувати рецепти, якими діляться з читачами STB.UA експерти програми «Слідство ведуть екстрасенси». Ясновидиця Ольга Калинова визнає, що може зчитувати інформацію за допомогою запахів. Тому не секрет, що у її арсеналі рецептів смачних і запашних страв дійсно багато. Одним із них екстрасенс поділилася з читачами сайту STB.UA.
Складові:
Картопля – 500 г
Гриби – 250 г
Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Часник – 2 зубчики
Яйця – 2 шт.
Борошно (пшеничне, млинців) – 0.5 склянки
Сіль за смаком
Чорний мелений перець – за смаком
Кмин – за смаком
Лавровий лист – 3—4 шт.
Приправа для картоплі – за смаком
Рослинна олія – для обсмажування
Для соусу:
Молоко – 50 мл
Сметана – 70 г
Сир твердий – 50 г
Часник – 2 зубчики
Зелень (кріп, петрушка, базилік) – за смаком
Спосіб приготування:
- Відваріть картоплю в мундирі. Остудіть і натріть її на дрібній тертці або подрібніть виделкою.
- Промийте, почистіть і дрібно наріжте шампіньйони. Лісові гриби відваріть до готовності (30—40 хвилин) в підсоленій воді, після чого – дрібно наріжте.
- Ріпчасту цибулю, як і часник, потрібно дрібно нашаткувати.
- Цибулю, часник і гриби обсмажте, постійно помішуючи. Охолодіть до ледь теплого стану, а потім з’єднайте продукти.
- У глибокий посуд викладіть терту картоплю, зажарку з грибів, часнику і цибулі.
- Розбийте яйця, додайте борошно, сіль і спеції. Ретельно розмішайте, щоб вийшло густе і в’язке тісто з начинкою. З нього зліпити кнедлики.
- Закип’ятіть підсолену воду з лавровим листом, щоб надати кнедликам більший аромат.
- Від густого тіста відщипніть шматочок, сформуйте велику кульку і акуратно опустіть в киплячу воду.
- Продовжуйте ліпити кнедлики, поки не закінчиться тісто, і варіть їх, поки вони не спливуть. Після цього варіть їх ще 3—5 хвилин, відкиньте на шумовку або друшляк і перекладіть їх в ємність для запікання.
- Приготуйте соус. Молоко доведіть до кипіння, додайте сметану, роздавлений часник, нарізану зелень, сіль та інші спеції. В останню чергу додайте тертий сир.
- Залийте отриманим соусом кнедлики і відправте їх у розігріту до 180 градусів духовку. Час запікання – 15—20 хвилин.
Кнедлики подавайте гарячими, рясно полийте соусом. Можна прикрасити їх рубленою зеленню або шкварками.
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