Ворожіння з 13 на 14 січня: топ-5 варіантів на Старий Новий рік
Традиційно в ніч на 14 січня ми відзначаємо Старий Новий рік – свято, що з’явилося після переходу на Григоріанський календар. Хоча офіційного вихідного в цей день немає, все ж люди люблять Старий Новий рік і шанують його звичаї. Так, одними з давніх традицій залишаються ворожіння з 13 на 14 січня на судженого і на майбутнє. Читайте докладніше в нашому матеріалі про те, як поворожити 13 січня.
Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова
Ворожіння на чашках
Розкладіть по чашках такі предмети: монети, перстень, сіль, хліб, цукор, цибулю. В одну чашку налийте воду. Кожен із присутніх вибирає з закритими очима чашку. Залежно від вмісту визначається і майбутнє. Монети – багатство, перстень – весілля, сіль – невдача, хліб – достаток, цукор – веселощі, цибуля – сльози, вода – стабільність.
Ворожіння на папері
Перед сном напишіть на аркушах 12 бажань і покладіть їх під подушку. Вранці дістаньте тільки три папірці – саме ці бажання і збудуться в новому році.
Більше на тему: Як вберегти себе від бід та нещасть: поради екстрасенсів
Ворожіння на картах
Перед сном покладіть під подушку чотири короля різних мастей і проговоріть: «Суджений, прийди до мене». Суджений повинен приснитися в образі одного з королів. Бажано, щоб карти були вашими, ще краще – з нової колоди. Також ви можете покласти королів на ніч під подушку, а вранці дістати одну карту. Залежно від масті тлумачиться, який буде чоловік: піки – ревнивий, трефи – військовий, черви – багатий, бубни – бажаний.
Ворожіння за допомогою кішки
Ваша кішка повинна знаходитися в іншій кімнаті. Загадайте просте питання-бажання, на яке можна відповісти «так» або «ні». Покличте кішку і зверніть увагу, якою лапкою вона переступить поріг. Якщо це буде ліва лапка – це означає «так», а права – «ні». У випадку якщо кішка не прийде – значить, майбутнє залежить тільки від вас.
Ворожіння на крупі
Необхідно взяти банку з крупою з цільних зерен і поставити питання-бажання. Далі слід дістати лівою рукою жменю крупи і перерахувати зерна. Парна кількість означає «так», а непарна – «ні».
Більше на тему: Як захиститися від фінансових невдач і прикликати гроші? Ритуал від Олени Курилової