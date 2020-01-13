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Ворожіння з 13 на 14 січня: топ-5 варіантів на Старий Новий рік

13.01.2020

Традиційно в ніч на 14 січня ми відзначаємо Старий Новий рік – свято, що з’явилося після переходу на Григоріанський календар. Хоча офіційного вихідного в цей день немає, все ж люди люблять Старий Новий рік і шанують його звичаї. Так, одними з давніх традицій залишаються ворожіння з 13 на 14 січня на судженого і на майбутнє. Читайте докладніше в нашому матеріалі про те, як поворожити 13 січня.

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Ворожіння на чашках

Розкладіть по чашках такі предмети: монети, перстень, сіль, хліб, цукор, цибулю. В одну чашку налийте воду. Кожен із присутніх вибирає з закритими очима чашку. Залежно від вмісту визначається і майбутнє. Монети багатство, перстень  весілля, сіль невдача, хліб достаток, цукор веселощі, цибуля  сльози, вода стабільність.

Ворожіння на папері

Перед сном напишіть на аркушах 12 бажань і покладіть їх під подушку. Вранці дістаньте тільки три папірці саме ці бажання і збудуться в новому році.

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Ворожіння на картах

Перед сном покладіть під подушку чотири короля різних мастей і проговоріть: «Суджений, прийди до мене». Суджений повинен приснитися в образі одного з королів. Бажано, щоб карти були вашими, ще краще з нової колоди. Також ви можете покласти королів на ніч під подушку, а вранці дістати одну карту. Залежно від масті тлумачиться, який буде чоловік: піки ревнивий, трефи військовий, черви багатий, бубни бажаний.

Ворожіння за допомогою кішки

Ваша кішка повинна знаходитися в іншій кімнаті. Загадайте просте питання-бажання, на яке можна відповісти «так» або «ні». Покличте кішку і зверніть увагу, якою лапкою вона переступить поріг. Якщо це буде ліва лапка це означає «так», а права «ні». У випадку якщо кішка не прийде значить, майбутнє залежить тільки від вас.

Ворожіння на крупі

Необхідно взяти банку з крупою з цільних зерен і поставити питання-бажання. Далі слід дістати лівою рукою жменю крупи і перерахувати зерна. Парна кількість означає «так», а непарна  «ні».

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