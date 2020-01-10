Як привернути у свій дім атмосферу тепла, добробут, гроші та гармонію? Велике значення у цьому відіграють обереги і талісмани. Екстрасенс Хаял Алекперов поділився, яких речей у помешканні краще позбуватися, а які, навпаки, варто придбати. Які талісмани притягнуть у дім щастя та удачу – читайте в нашому матеріалі.

Хаял розповів, що добробут у домі багато в чому залежить від атмосфери в ньому. І речі, які нас оточують, мають неабиякий вплив на неї. Мотлох може зіпсувати енергетику вашої оселі.

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«Важливо піклуватися про енергетику домашнього простору – не зберігати у своєму житлі склади непотрібного мотлоху на кшталт старого годинника, який зупинився багато років тому, або запилені купи побутових приладів двадцятирічної давності. Не варто збирати ікебани засушеного листя та квітів (якщо тільки це не свячені трави), також краще відмовитися від штучних квітів. Всі ці речі можуть погано вплинути на енергетику дому, стаючи свого роду «мертвим вантажем», який може тягнути домочадців на дно», – каже Хаял.

Звернути увагу варто і на те, з якого посуду ви їсте. Навіть маленька тріщинка на тарілці або чашці може зіграти з вами злий жарт.

«Ці речі несуть в собі негативну, і навіть руйнівну енергетику, тому оточувати себе ними не варто. А якщо битого або тріснутого посуду занадто багато, це може стати причиною частих конфліктів і негараздів у родині, викликаючи у тих, хто живе в домі, дратівливість і злість», – розповів екстрасенс.

Але які ж речі необхідно тримати в помешканні, щоб привернути добробут і удачу? Важливо розуміти, що талісман буде працювати тільки тоді, коли ваше житло буде для вас максимально затишним і комфортним. Найдієвішим талісманом для притягнення достатку і благополуччя Хаял вважає підкову:

«Буде просто чудово, якщо ви дійсно завдяки щасливому випадку самі знайдете підкову і принесете її в дім. Але виготовлена ​​власноруч підкова з гіпсу, глини або дерева теж підійде. Головне, щоб, роблячи її, ви були в бадьорому настрої та подумки бажали собі та своїй родині всіх благ. А розташувати такий талісман краще навпроти вхідних дверей так, щоб її кінці дивилися вгору».

Екстрасенс також радить завести вдома цитрусову рослину – декоративний лимон, апельсин або мандарин. Вони притягують удачу до своїх власників, позитивно позначаються на здоров’ї людей, які живуть в домі, і очищають енергетику домашнього простору від негативу.

«Дуже важливо, щоб ви, купуючи або саджаючи цю рослину, були в доброму гуморі. І щоразу, поливаючи і доглядаючи за нею, проводили невеликий ритуал – про себе або вголос бажали миру, добра і добробуту своєму дому, аби щастя в ньому росло і примножувалось», – радить Хаял Алекперов.

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