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Різдвяний ритуал на зміцнення сім’ї

02.01.2020

Різдвяні обряди мають найбільшу ефективність і силу. Існують ритуали на Різдво, які допоможуть зміцнити сім’ю. Про один із них розповіла переможниця «Битви екстрасенсів» та експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова.

Усе про святкування Нового року та Різдва

рождество

Різдвяний ритуал на зміцнення сім’ї

  1. Потрібно взяти мішечок, торбинку, пакетик або, в ідеальному варіанті, зшити полотняний мішечок і скласти туди все, що бажаєте. Наприклад, зерно пшениці – це здоров’я. Для того, щоб привернути кохання, потрібно зшити мішечок із тканини червоного кольору тощо.
  2. Мішечок потрібно покласти під поріг. Якщо його немає, тоді в будь-яке місце в коридорі, де його ніхто не зможе зачепити або перекласти. В крайньому випадку – покласти в тумбочку, яка стоїть у коридорі.
  3. Зберігати мішечок потрібно до наступного Різдва.
  4. Мішечок в жодному разі не можна викидати. Його потрібно закопати в землю.

Більше на тему: Ворожіння на Новий рік 2020 від екстрасенсів телеканалу СТБ

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