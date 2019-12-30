Як провести 2019 рік, що минає: поради екстрасенса Ярослави Федорової
Кінець року — чудовий час, щоб налаштуватися на правильний лад і подумати про те, як зробити наступний рік більш вдалим, успішним і плідним. Для цього потрібно подбати про енергетику свою власну і навколишнього простору, слідуючи цим простим порадам від Ярослави Федорової, фіналістки 5 сезону «Битви екстрасенсів».
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Як правильно закінчити 2019 рік
Перед настанням Нового року постарайтеся віддати всі борги і кредити! Не забувайте також про ті речі, які ви позичили у когось на тимчасове користування. Обов’язково їх поверніть. Твердження про те, що в Новий рік не можна йти з боргами, — правильне. Тому що енергетичні образи і обурення людей, які розраховували на обов’язковість і порядність тих, кому вони зробили добру послугу, можуть принести чимало неприємностей.
Перед новорічними святами потрібно позбутися мотлоху у власному домі! Наприклад, викинути стоси старих газет, одяг, який ви вже не надінете нікуди і в жодному випадку, прибрати весь надбитий або тріснутий посуд. Таким чином ви позбудетеся негативної енергетики, через яку в будинку можуть виникати конфлікти і нерозуміння.
Подбайте про те, щоб залагодити всі конфлікти і непорозуміння з оточуючими. Обов’язково попросіть вибачення у всіх, з ким ви лаялися, нехай навіть в листі або в думках. І самі пробачте своїх кривдників! Це позбавить вас негативу і очистить вашу ауру.
Ну, і найголовніше — згадайте найприємніші моменти, хороших людей, зустріч з якими подарував вам рік. І не забудьте подякувати Богові за все гарне, що трапилося з вами в році, що минає.
Як залишити неприємності в 2019 році, що минає
Ярослава Федорова розповіла, що настання Нового року передвіщає початок нового етапу життя для кожного з нас. Для того, щоб все погане залишилося в році, що минає, варто трохи зупинитися та приділити час собі, своїм думкам. Подумайте про свої досягнення в році, що минає, подякуйте всесвіту за те, що він почув ваші прохання і дав можливість реалізувати ваш потенціал для досягнення поставлених цілей. Не варто довго думати про невдачі і звинувачувати себе, адже будь-яка невдача — це всього лише тимчасове явище, яке допомагає зрозуміти, що саме ми робимо не так.
Ярослава Федорова радить скласти список тих невдач і образ, які вас особливо засмутили в році, що минає, і провести ритуал, спрямований на позбавлення від негативу. Купіть невелику свічку синього, блакитного або фіолетового кольору (при виборі керуйтеся підказками внутрішнього відчуття).
«22 грудня, в день зимового сонцестояння, після заходу сонця потрібно запалити куплену свічку і спалити цей список. Під час спалювання сконцентруйтеся на полум’ї, відчуйте, як воно очищає ваші думки від образ і негативу. Попіл, що залишився, розвійте за вітром», — радить Ярослава.
Не варто забувати і про свій життєвий простір, його потрібно обов’язково очистити від старого мотлоху і непотрібних речей, таким чином ви звільняєте місце для приходу чогось нового у вашу оселю.
З прийдешнім 2020 роком вас!