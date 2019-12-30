Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Imh0dHBzOi8vZWtzdHJhc2Vucy5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Як привернути здоров’я в новому році: поради Олени Курилової

30.12.2019

Люди часто планують починати зміни в житті з якоїсь певної дати. Та хіба можна обрати день, який підходив би для цього краще, ніж Новий рік? А чи є щось важливіше, ніж здоров’я. Про те, як привернути здоров’я в 2020 році, розповіла дворазова переможниця «Битви екстрасенсів», експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидиця Олена Курилова. Докладніше в матеріалі.

Алена Курилова

Для того, щоб уберегти себе від хвороб, зберегти та примножити своє здоров’я в рік Щура, потрібно пам’ятати просте правило: Щур любить професіоналів своєї справи. Розділіть його думку. Якщо захворіли, то звертайтеся тільки до спеціалістів. Ніякого самолікування та сумнівних рецептів. Цей рік буде цікавим, а також урожайним і благодатним для старанних і цілеспрямованих. Щур любить тих, хто розробляє далекоглядні плани», – розповіла Олена Курилова

Більше на тему: Фази Місяця: коли починати нове і кидати старе, радить Хаял Алекперов

4

Отже, як привернути здоров’я в новому 2020 році?

  • Якщо у вас проблеми із зайвою вагою, обов’язково подумайте про комплекс тренувань або курси схуднення на кілька місяців.
  • Розгляньте як варіант планове санаторно-курортне лікування. І обов’язково плановий відпочинок!
  • Комплекси лікування хронічних хвороб плануйте в дні спадаючого місяця.
  • Лікування волосся, шкіри, нігтів та інші косметичні процедури плануйте на зростаючий місяць.
  • Заспокійливі трав’яні чаї з медом та солодощами дуже корисні напередодні повного місяця.
  • Молодий місяць час експериментів. Плануйте догляд за зубами та ротовою порожниною. У цей період процедури дають неймовірні результати.
  • Для людей, які страждають хворобами суглобів, корисно в 2020 році носити вовняні речі жовто-коричневих, помаранчевих відтінків.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Джамала: про реп, молодих виконавців і майбутні колаборації
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
Олександр Кривошапко: Повернутися на «Х-фактор» дуже хвилююче
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
«Х-фактор»-10: Георгій Колдун поділився емоціями від суперфіналу
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Оля Полякова та Настя Каменських заспівають дуетом
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Підбірка виступів 5 прямого ефіру шоу «Х-фактор»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко поділилася емоціями від суперфіналу
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко поділилася емоціями від суперфіналу
Шлях на проєкті Георгія Колдуна
Шлях на проєкті Георгія Колдуна
Георгій Колдун: Люблю «Х-фактор» за те, що це не проєкт «вокальних спортсменів»
Георгій Колдун: Люблю «Х-фактор» за те, що це не проєкт «вокальних спортсменів»
Шлях на проєкті Еліни Іващенко
Шлях на проєкті Еліни Іващенко

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить