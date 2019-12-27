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Чи варто виходити заміж у високосному 2020 році?

27.12.2019

Про те, чи можна пов’язувати себе узами шлюбу у високосному році та чи може такий рік якось вплинути на вашу майбутню сім’ю, розповіла експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», двораза переможниця та суддя проєкту «Битва екстрасенсів» в Україні ясновидиця Олена Курилова.

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«Високосний рік повторюється один раз на чотири роки, ‒ говорить ясновидиця. ‒ Я була в Китаї та вивчала його культуру. Так, згідно з забобонами, цифру «4» китайці вважають такою, що приносить невдачі, смерті, тому вони бояться її. У слов’ян же небезпечним та невдалим вважається число 13. Якщо скласти 1 і 3, в сумі вийде 4. І деякі нумерологи схильні пов’язувати життєві невдачі саме з високосним роком. Я не маю упереджень до того, щоб не одружуватися у цей рік. Навпаки, вважаю, що четвірка це кінець якогось одного етапу та початок іншого, нового. У високосний рік, на мою думку, у вас буде можливість закінчити етап холостого життя та отримати новий статус. Біла сукня стане символом правильного вибору в рік Білого Щура. Шлюбам, укладеним у 2020 році, не загрожує нестійкість, усе залежить лише від людського фактора. Білий Щур сімейна тварина, яка дуже любить дім, затишок і домашнє вогнище. Але хочу вас попередити: Щур не любить занадто пишних весіль, гучних церемоній. Цього року віддайте перевагу весіллю в сімейному колі або невеликій компанії. Прекрасним рішенням буде церемонія в теплих країнах. Щур любить раціональне використання бюджету на весілля, без зайвих витрат. І якщо ви у 2020 році прийняли рішення про заміжжя, я бажаю вам гармонії та взаєморозуміння!».

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