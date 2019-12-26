Рецепт традиційного англійського пудингу від Анни Гальєрс
Експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» і досвідчена ясновидиця з Великої Британії Анна Гальєрс може здивувати не тільки своїми надлюдськими здібностями, а й кулінарними секретами. Цього разу екстрасенс поділилася рецептом традиційного британського пудингу за древнім бабусиним рецептом.
За словами Анни Гальєрс, на приготування цього десерту її підштовхнули вищі сили, а саме – дух рідної людини.
«Кілька років тому я збиралася готувати черговий десерт і як раз пішла за формою для випічки. Однак, поки я нишпорила по поличках, впала миска для пудингу. Я підняла її і поставила на місце. Але за кілька секунд я почула гучний звук і озирнулася: шафка була відкрита, а миска для пудингу лежала на підлозі. Здивувавшись, я знову поставила її на місце, але неслухняна миска для пудингу знову впала на підлогу. Я вирішила більше не сперечатися і просто змиритися. Дивним чином моя бабуся постійно знаходить шляхи продемонструвати свою присутність», – розповіла Анна Гальєрс.
Сам рецепт екстрасенс спростила спеціально для сучасних людей, які постійно кудись поспішають.
Інгредієнти:
- борошно – 125 г
- розпушувач – 3 г
- сіль – дрібка
- подрібнений жир (баранячий або вегетаріанський) – 50 г
- цукор – 25 г
- яйце – 1 шт.
- молоко – 6–9 ч. л.
Топінг на вибір: 3 ч. л. золотого сиропу, меду, мармеладу, «Нутелли»
Приготування:
- Змішайте сухі інгредієнти в посудині.
- Змішайте разом яйця і молоко.
- Влийте молочно-яєчну суміш до сухих інгредієнтів.
- Залийте вибраний вид начинки у форму для випікання чи десертницю, попередньо змастивши її маслом.
- Обережно викладіть пудингову суміш поверх топінгу.
- Поставте в мікрохвильовку на 4–4,5 хвилини, поки пудинг не підніметься і не стане пружним.
- Подавайте з легким шаром заварного крему у вашому улюбленому посуді!
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