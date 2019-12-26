Експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» і досвідчена ясновидиця з Великої Британії Анна Гальєрс може здивувати не тільки своїми надлюдськими здібностями, а й кулінарними секретами. Цього разу екстрасенс поділилася рецептом традиційного британського пудингу за древнім бабусиним рецептом.

За словами Анни Гальєрс, на приготування цього десерту її підштовхнули вищі сили, а саме – дух рідної людини.

«Кілька років тому я збиралася готувати черговий десерт і як раз пішла за формою для випічки. Однак, поки я нишпорила по поличках, впала миска для пудингу. Я підняла її і поставила на місце. Але за кілька секунд я почула гучний звук і озирнулася: шафка була відкрита, а миска для пудингу лежала на підлозі. Здивувавшись, я знову поставила її на місце, але неслухняна миска для пудингу знову впала на підлогу. Я вирішила більше не сперечатися і просто змиритися. Дивним чином моя бабуся постійно знаходить шляхи продемонструвати свою присутність», – розповіла Анна Гальєрс.

Сам рецепт екстрасенс спростила спеціально для сучасних людей, які постійно кудись поспішають.

Інгредієнти:

борошно – 125 г

розпушувач – 3 г

сіль – дрібка

подрібнений жир (баранячий або вегетаріанський) – 50 г

цукор – 25 г

яйце – 1 шт.

молоко – 6–9 ч. л.

Топінг на вибір: 3 ч. л. золотого сиропу, меду, мармеладу, «Нутелли»

Приготування:

Змішайте сухі інгредієнти в посудині. Змішайте разом яйця і молоко. Влийте молочно-яєчну суміш до сухих інгредієнтів. Залийте вибраний вид начинки у форму для випікання чи десертницю, попередньо змастивши її маслом. Обережно викладіть пудингову суміш поверх топінгу. Поставте в мікрохвильовку на 4–4,5 хвилини, поки пудинг не підніметься і не стане пружним. Подавайте з легким шаром заварного крему у вашому улюбленому посуді!

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