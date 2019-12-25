Магічний манікюр для привернення любові, багатства та удачі

Бажаєте привернути у своє життя любов, багатство й удачу? Дізнайтеся, як це зробити за допомогою звичайного або магічного манікюру. Про це розповіла експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослава Федорова.

«Для початку необхідно звернути увагу на ваш емоційний настрій. Перед тим як робити манікюр, ви повинні добре продумати, що саме ви хочете привернути у своє життя? Якщо, наприклад, любов – декілька хвилин приділіть обмірковуванню та візуалізації того, якою саме ви її бачите – пристрасною чи, може, спокійною і стабільною, – каже ясновидиця. – Далі потрібно подбати про відповідну атмосферу. Можете запалити свічку або аромапалички (ті, які ви любите), увімкнути улюблену музику. Бажано, щоб у процесі вас нічого не відволікало».

Якими мають бути кольори та відтінки вашого манікюру

Якщо ви хочете привернути кохання, використовуйте червоний та всі його відтінки, адже це колір любові, пристрасті, життєрадісності та процвітання. Один із найсильніших кольорів, здатних активізувати життєву енергію. Для привернення матеріального благополуччя та удачі – золотий. Цей колір по праву є символом багатства і процвітання. Також він допомагає знайти впевненість у собі й заряджає позитивною енергією. Відтінки помаранчевого підсилюють життєву енергію та сприяють успішному початку нових справ. Зелений колір – колір грошей, процвітання. Він допомагає знайти спокій і впевненість у новому дні. Якщо ви хочете скомбінувати кілька кольорів, то варто звернути увагу, які саме пальці слід виділяти і яким відтінком. Виділення золотим або зеленим кольором середнього та безіменного пальців правої руки сприятимуть приверненню достатку й любові. Виділені вказівний і середній пальці на лівій руці притягнуть удачу і допоможуть знайти нову любов, для цього потрібно використовувати червоний і золотий (їх відтінки). І найголовніше в цьому процесі – обов’язково враховуйте емоції, які у вас викликають ті чи інші відтінки. Для того, щоб магія квітів працювала, манікюр обов’язково повинен вам подобатися!

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