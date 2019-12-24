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Як привернути кохання в новому 2020 році: поради Яни Пасинкової

24.12.2019

Чи не кожен мріє привернути в своє життя кохання. Хтось займається активним пошуком, а хтось живе з думкою про те, що кохання прийде зненацька…  Як би там не було, а в сучасному світі цього почуття можна чекати роками! Про те, як привернути кохання в новому 2019 році, розповіла переможниця 15 сезону «Битви екстрасенсів», експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» таролог Яна Пасинкова.

Яна Пасинкова

«У 2020 році кохання прийде виключно до гідних та відданих, а намагатися привернути його іншими способами марна справа! Господар року, Щур, на дух не переносить обман і брехню», поділилася Яна Пасинкова.

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як привернути кохання

Як привернути кохання в новому 2020 році

  • У новому році уникайте брехні та лукавства, щоб привернути кохання або зберегти його.
  • Якщо у вашій парі новий рік почнеться зі сварки це поганий знак, намагайтеся цього не допустити.
  • Ті, хто наступного року зустріне людину, з якою налагодиться повне взаєморозуміння, стануть володарями найкращого партнера на все життя. А ті пари, які вже разом, повинні відчути зміцнення стосунків, що є добрим знаком, який говорить про те, що ви будете разом довго та щасливо.
  • Будьте чесні, щирі та кохайте. Тільки в такому випадку господар року, Щур, захистить ваші стосунки або принесе нові, найкращі!

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