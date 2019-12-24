Чи не кожен мріє привернути в своє життя кохання. Хтось займається активним пошуком, а хтось живе з думкою про те, що кохання прийде зненацька… Як би там не було, а в сучасному світі цього почуття можна чекати роками! Про те, як привернути кохання в новому 2019 році, розповіла переможниця 15 сезону «Битви екстрасенсів», експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» таролог Яна Пасинкова.

«У 2020 році кохання прийде виключно до гідних та відданих, а намагатися привернути його іншими способами – марна справа! Господар року, Щур, на дух не переносить обман і брехню», – поділилася Яна Пасинкова.

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Як привернути кохання в новому 2020 році

У новому році уникайте брехні та лукавства, щоб привернути кохання або зберегти його.

Якщо у вашій парі новий рік почнеться зі сварки – це поганий знак, намагайтеся цього не допустити.

Ті, хто наступного року зустріне людину, з якою налагодиться повне взаєморозуміння, стануть володарями найкращого партнера на все життя. А ті пари, які вже разом, повинні відчути зміцнення стосунків, що є добрим знаком, який говорить про те, що ви будете разом довго та щасливо.

Будьте чесні, щирі та кохайте. Тільки в такому випадку господар року, Щур, захистить ваші стосунки або принесе нові, найкращі!

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