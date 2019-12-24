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Як позбутися невдач: поради від Ольги Янковської

24.12.2019

Переможниця 17 сезону «Битви екстрасенсів» і експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ольга Янковська знає, що одним з найнебезпечніших знаків в магії вважається знак невезіння. Але як же зняти знак своїми силами і позбутися раз і назавжди від невдач – читайте далі в матеріалі.

Якщо ви хочете зняти знак невезіння самостійно, то вам необхідно переглянути свій гардероб. З усіх речей необхідно вибрати найстаріший одяг. Цю річ потрібно буде скласти у вигляді конверта, а зверху конверт прихопити стібками. Їх має бути рівно 13, а виконуються вони новою голкою і чорними шовковими нитками, купленими вами в період спадаючого Місяця в перший парний четвер.

Далі потрібно запалити дві воскові свічки і поставити їх в центрі столу. Покласти згорток між свічок і почекати, поки свічки добре розгоряться. Потім взяти згорток і до заходу сонця винести його на смітник. Викидати його правою рукою, якомога далі, одночасно промовити: «Згинь, пропадай, на віки вічні вимирай. Нехай буде так!»

Поверніться через ліве плече, жодного разу не обертаючись, і йдіть додому. В будинку вимити руки під проточною водою до ліктя і висушити над полум’ям свічок, які весь цей час горіли. Почекати, поки свічки повністю догорять, і наступного дня до полудня винести недогарки на найближче перехрестя. Брати недогарок потрібно через ганчірку або папір.

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