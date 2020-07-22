Хотите привлечь удачу, везение или любовь? Поможет в этом правильно подобранный талисман или защитный амулет. А чтобы не ошибиться при выборе, воспользуйтесь советами победителя и судьи «Битвы экстрасенсов», эксперта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящего Хаяла Алекперова. Читайте, как выбрать талисман или амулет правильно!

Неподходящий талисман может стать причиной болезней и неудач. Так как же правильно выбрать свой оберег?

При выборе талисмана лучшим ориентиром является ваша интуиция. Поэтому, для начала определитесь, какова ваша цель? Если это талисман для привлечения счастья, здоровья, любви или денег, тогда вещица будет служить не один десяток лет. А вот амулеты, направленные на какое-то определенное действие, например, на покупку машины, на свадьбу, сделку – нужно уничтожить сразу после достижения результата.

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Далее, выбираем материал для амулета. Стоит отдать предпочтение дереву, коже, металлу или натуральному камню, потому что природная материя обладает жизнью и изначально заряжена положительной энергией. Можно приобрести уже готовый талисман, однако, он не всегда будет соответствовать вашей энергетике или знаку зодиака, а при неправильном обращении может и вовсе отказаться работать, поэтому лучше отнести амулет к мастеру, который правильно его зарядит.

Что значит «зарядить»?

Это необходимая очистка и наполнение вещи вашей энергетикой, чтобы не было диссонанса между талисманом и вашей целью. Очень важно после ритуала никому не рассказывать о том, чего вы ждете от вещицы и не давать никому ее в руки, поскольку чужая энергетика может негативно отразиться на эффективности талисмана!

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