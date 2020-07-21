Практически каждый человек хочет познать радость быть родителем. Но иногда бывает, что долгое время не получается забеременеть, хотя причин для этого, казалось бы, нет. Что делать в таком случае, рассказала эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская.

Цыганская ясновидящая Рубина Цыбульская советует ни в коем случае не отчаиваться и не прекращать попыток забеременеть:

«В первую очередь нужно отпустить ситуацию и очистить свои мысли. Создайте для себя образ будущего ребенка. Постарайтесь увидеть, как он растет, развивается, учится… Представьте, как вы за ним ухаживаете, беспокоитесь и радуетесь вместе с ним. Если же у вас случались выкидыши, вам необходимо отпустить страх и позволить новой жизни зародиться».

«Наши дети выбирают нас!» – утверждает победительница 14 сезона самого мистического проекта страны «Битва экстрасенсов» Джули Мак-Кензи:

«Ребенок появляется в жизни человека тогда, когда для этого наступает подходящее время. А если говорить непосредственно о зачатии детей, то главное – всегда мыслить позитивно. Часто наши дети уже здесь. Когда ко мне приходят люди и спрашивают, когда же у них появятся дети, я уже вижу, как вокруг них витают пузырьки розового или голубого цвета. Это означает, что дети уже вокруг них».

Медиум из Австралии советует всем супружеским парам обзавестись кристаллом розового кварца:

«Кристалл этого цвета символизирует любовь и помогает воплощать её в жизнь. Я, например, стараюсь всегда держать у изголовья кровати такой маленький кристаллик. И, поверьте мне, это помогает (улыбается. – Прим. ред.)».

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