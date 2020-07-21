Не получается забеременеть: что делать, рассказала Рубина Цыбульская
Практически каждый человек хочет познать радость быть родителем. Но иногда бывает, что долгое время не получается забеременеть, хотя причин для этого, казалось бы, нет. Что делать в таком случае, рассказала эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская.
Цыганская ясновидящая Рубина Цыбульская советует ни в коем случае не отчаиваться и не прекращать попыток забеременеть:
«В первую очередь нужно отпустить ситуацию и очистить свои мысли. Создайте для себя образ будущего ребенка. Постарайтесь увидеть, как он растет, развивается, учится… Представьте, как вы за ним ухаживаете, беспокоитесь и радуетесь вместе с ним. Если же у вас случались выкидыши, вам необходимо отпустить страх и позволить новой жизни зародиться».
«Наши дети выбирают нас!» – утверждает победительница 14 сезона самого мистического проекта страны «Битва экстрасенсов» Джули Мак-Кензи:
«Ребенок появляется в жизни человека тогда, когда для этого наступает подходящее время. А если говорить непосредственно о зачатии детей, то главное – всегда мыслить позитивно. Часто наши дети уже здесь. Когда ко мне приходят люди и спрашивают, когда же у них появятся дети, я уже вижу, как вокруг них витают пузырьки розового или голубого цвета. Это означает, что дети уже вокруг них».
Медиум из Австралии советует всем супружеским парам обзавестись кристаллом розового кварца:
«Кристалл этого цвета символизирует любовь и помогает воплощать её в жизнь. Я, например, стараюсь всегда держать у изголовья кровати такой маленький кристаллик. И, поверьте мне, это помогает (улыбается. – Прим. ред.)».
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