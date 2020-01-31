Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Imh0dHBzOi8vZWtzdHJhc2Vucy5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.

Постные манты с тыквой: рецепт от Рубины Цыбульской

31.01.2020

Цыганская ясновидящая Рубина Цыбульская поделилась тем, как сделать вкусное блюдо – постные манты с тыквой. Кулинарные секреты эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», порадуют всю вашу семью. Как приготовить постные манты читайте в материале. 

1

Ингредиенты:

  • 3 ст. муки
  • 1 ст. воды
  • 400 г тыквы очищенной
  • 1 луковица
  • пучок кинзы
  • растительное масло
  • соль, перец

Приготовление (тесто):

  1. Замешиваем тесто: смешиваем муку, воду и соль.
  2. Для того, чтобы оно было более эластичным, добавляем немного подсолнечного масла.
  3. Месить тесто необходимо в течение 10 минут.

Приготовление (начинка):

  1. Натираем тыкву на крупной терке, мелко режем лук и кинзу.
  2. Смешиваем, добавляем растительное масло, а также соль и перец.

Больше по теме: Постные десерты: топ-5 рецептов

Приготовление (манты):

  1. Когда начинка и тесто готовы, дело осталось за малым. Раскатываем тесто и делаем небольшие лепешки диаметром 10–12 см.
  2. На каждую лепешку из теста кладем начинку и соединяем края.
  3. Далее смазываем решетку пароварки или мультиварки растительным маслом и раскладываем на нее манты.
  4. Готовить следует 20–30 минут.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить