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Постные манты с тыквой: рецепт от Рубины Цыбульской
Цыганская ясновидящая Рубина Цыбульская поделилась тем, как сделать вкусное блюдо – постные манты с тыквой. Кулинарные секреты эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», порадуют всю вашу семью. Как приготовить постные манты читайте в материале.
Ингредиенты:
- 3 ст. муки
- 1 ст. воды
- 400 г тыквы очищенной
- 1 луковица
- пучок кинзы
- растительное масло
- соль, перец
Приготовление (тесто):
- Замешиваем тесто: смешиваем муку, воду и соль.
- Для того, чтобы оно было более эластичным, добавляем немного подсолнечного масла.
- Месить тесто необходимо в течение 10 минут.
Приготовление (начинка):
- Натираем тыкву на крупной терке, мелко режем лук и кинзу.
- Смешиваем, добавляем растительное масло, а также соль и перец.
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Приготовление (манты):
- Когда начинка и тесто готовы, дело осталось за малым. Раскатываем тесто и делаем небольшие лепешки диаметром 10–12 см.
- На каждую лепешку из теста кладем начинку и соединяем края.
- Далее смазываем решетку пароварки или мультиварки растительным маслом и раскладываем на нее манты.
- Готовить следует 20–30 минут.