Цыганская ясновидящая Рубина Цыбульская поделилась тем, как сделать вкусное блюдо – постные манты с тыквой. Кулинарные секреты эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», порадуют всю вашу семью. Как приготовить постные манты читайте в материале.

Ингредиенты:

3 ст. муки

1 ст. воды

400 г тыквы очищенной

1 луковица

пучок кинзы

растительное масло

соль, перец

Приготовление (тесто):

Замешиваем тесто: смешиваем муку, воду и соль. Для того, чтобы оно было более эластичным, добавляем немного подсолнечного масла. Месить тесто необходимо в течение 10 минут.

Приготовление (начинка):

Натираем тыкву на крупной терке, мелко режем лук и кинзу. Смешиваем, добавляем растительное масло, а также соль и перец.

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Приготовление (манты):

Когда начинка и тесто готовы, дело осталось за малым. Раскатываем тесто и делаем небольшие лепешки диаметром 10–12 см. На каждую лепешку из теста кладем начинку и соединяем края. Далее смазываем решетку пароварки или мультиварки растительным маслом и раскладываем на нее манты. Готовить следует 20–30 минут.

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