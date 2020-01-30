Что делать, если вы чувствуете негативное воздействие на вас? Как помочь самому себе? Читайте молитвы и заговоры от сглаза и колдовства от эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алены Куриловой в нашем материале.

Больше по теме: Травы-обереги: 8 растений для улучшения жизни

Люди часто впадают в панику и совершают множество ненужных обрядов. Результат может быть очень разным. Пользуясь магическими техниками, не имея профессиональных навыков, вы слишком рискуете.

«В старых книгах по магии на первых страницах было написано по латыни: «Если ты слаб и не уверен в себе, закрой эту книгу и никогда не открывай. Если ты силен, чтобы перевернуть эту страницу, запомни, что у тебя пути назад не будет. Ты никогда не сможешь закрыть эту книгу». Есть понятие молитвы – это то, что разрешено каждому, и прекрасные молитвословы, в которых расписаны молитвы на всякую потребу. Там просто и доступно описано, в каких случаях что читать. Конечно же, «отче наш» должен знать каждый человек, считающий себя православным христианином. Я очень часто читаю молитву «Честному Животворящему кресту – да воскреснет Бог…» и псалом 90. Существует такая молитва – «молитва задержания». Это тайная обрядовая молитва христианства. Читать ее нельзя, пока вы не получили благословение на прочтение в монастыре, так как она принадлежит монахам. Ее написал монах Пансофий Афонский в 1848 году. Без благословения это грех, так как нельзя брать чужого. Моя знакомая одесситка, услышав, что я читаю «задержание», интересовалась, разрешили ли мне. Я ответила, что да. Она призналась, что была грешна читать без благословения. В момент прочтения в доме с грохотом разлетелась на мелкие осколки большая напольная ваза. Вот вам и сила молитвы», – говорит ясновидящая.

А что касаемо заговоров и магии, то тут Алена Курилова советует быть очень и очень осторожными: «Либо вы должны получить правильные и настоящие знания, либо забыть это «самолечение». Те рабочие заговоры, что передались мне, я получала строго на слух, и они не могут распространяться в общественном доступе. Они работают при передаче из уст в уста. Я училась этому практически два года».

Однако ясновидящая признается, что все-таки существует то, о чем говорить можно.

«Например, сглазили ребенка. Мама собирает ложки, обычные столовые, по количеству членов семьи. Варит их в небольшом объёме воды от закипания 5 минут. Водичку сливает и остужает. Делать вечером. Утром ребенка умыть этой водой, правой рукой, по часовой стрелке. Смытую воду выливают под дерево, либо если это частный дом, обливают петли ворот на входе во двор. Это очень светлое и народное. Такие советы передаются из поколения в поколение», – говорит эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ