Сливовый пирог с древними рунами от Ярославы Федоровой
Вкусный пирог домашнего приготовления – это всегда хорошая идея для семейных посиделок или отдыха с друзьями. Но рецепт пирога от эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярославы Федоровой – это еще лучше! О способах приготовления вкуснейшего пирога, который отлично переживает заморозку, – далее в материале.
Для пирога вам понадобится:
- сахар — 170—200 г (зависит от того, насколько сладкие у вас сливы)
- яйца — 2 шт.
- сливы — 24 половинки
- сливочное масло — 115 г
- мука — 110 г
- разрыхлитель — ч. л.
- сахар для посыпки — 1 ч. л.
- лимонный сок — 2 ч. л.
- корица — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Сначала нужно разогреть духовку до 180 градусов.
- Достаньте масло из холодильника, чтобы оно размягчилось.
- Взбейте сахар и масло.
- Добавьте муку, разрыхлитель и яйца.
- Хорошо взбейте полученную смесь до однородной массы.
- Выложите тесто в разъемную форму диаметром 20—25 сантиметров. На тесто выпуклой стороной вверх выложите половинки слив.
- Посыпьте сахаром.
- Отправьте пирог в духовку и выпекайте в течение 1 часа. Будьте готовы к тому, что сливы утонут — это нормально.
«Лично я, экспериментируя, пришла к выводу, что пирог будет намного вкуснее, если сбрызнуть его лимонным соком. Затем посыпьте пирог корицей в форме руны Велеса. Это нужно для привлечения в дом благосостояния, а также духовного и физического здоровья членов семьи», – поделилась Ярослава Федорова.
«Кстати, маленький секрет: этот пирог отлично переживает заморозку. Для этого его просто нужно обернуть в два слоя фольги, положить в полиэтиленовый пакет и засунуть в морозилку. Впоследствии его можно разморозить и разогреть в духовке при 150 градусах» – рассказала экстрасенс.
Приятного аппетита!
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