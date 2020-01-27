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Сливовый пирог с древними рунами от Ярославы Федоровой

27.01.2020

Вкусный пирог домашнего приготовления – это всегда хорошая идея для семейных посиделок или отдыха с друзьями. Но рецепт пирога от эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярославы Федоровой – это еще лучше! О способах приготовления вкуснейшего пирога, который отлично переживает заморозку, –  далее в материале.

Для пирога вам понадобится:

  • сахар — 170—200 г (зависит от того, насколько сладкие у вас сливы)
  • яйца — 2 шт.
  • сливы — 24 половинки
  • сливочное масло — 115 г
  • мука — 110 г
  • разрыхлитель — ч. л.
  • сахар для посыпки — 1 ч. л.
  • лимонный сок — 2 ч. л.
  • корица — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Достаньте масло из холодильника, чтобы оно размягчилось.
  3. Взбейте сахар и масло.
  4. Добавьте муку, разрыхлитель и яйца.
  5. Хорошо взбейте полученную смесь до однородной массы.
  6. Выложите тесто в разъемную форму диаметром 20—25 сантиметров. На тесто выпуклой стороной вверх выложите половинки слив.
  7. Посыпьте сахаром.
  8. Отправьте пирог в духовку и выпекайте в течение 1 часа. Будьте готовы к тому, что сливы утонут — это нормально.

«Лично я, экспериментируя, пришла к выводу, что пирог будет намного вкуснее, если сбрызнуть его лимонным соком. Затем посыпьте пирог корицей в форме руны Велеса. Это нужно для привлечения в дом благосостояния, а также духовного и физического здоровья членов семьи», –  поделилась Ярослава Федорова.

«Кстати, маленький секрет: этот пирог отлично переживает заморозку. Для этого его просто нужно обернуть в два слоя фольги, положить в полиэтиленовый пакет и засунуть в морозилку. Впоследствии его можно разморозить и разогреть в духовке при 150 градусах» –  рассказала экстрасенс.

Приятного аппетита!

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