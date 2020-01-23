Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Imh0dHBzOi8vZWtzdHJhc2Vucy5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Можно ли хранить вещи умершего человека?

23.01.2020

К сожалению, хранение вещей умершего человека может быть опасным. Почему вещи мертвых людей опасны – рассказала участница «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Лариса Гуцану.

Больше по теме: Как привлечь удачу: советы Хаяла Алекперова

При жизни человек очень тесно связан со своими вещами. Находясь в постоянном контакте с человеком, вещи берут на себя часть его энергетики, говорят ясновидящие. Когда человек умирает, его вещи перестают получать «подпитку» от хозяина, и их энергетика мертвеет. А мертвая энергия, как известно, не может быть безопасной для живого человека.

«Если вы будете носить вещи умершего человека, их мертвая энергетика неизбежно будет «гасить» вашу живую энергию. Кроме того, на вас могут переключиться и проблемы, которые преследовали хозяина вещей при жизни: его болезни, неприятности на работе, проблемы в семье», – говорит ясновидящая.

Лариса Гуцану

Самой страшной ошибкой является хранение вещей, снятых с трупа. Вещи, в которых умер человек, имеют прямую связь с миром мертвых. Особенно опасно, если человек умер насильственной смертью. Его вещи будут пропитаны энергией насилия, боли и страданий.

«Вещи, снятые с покойника, лучше всего сжигать. Также желательно избавиться от постельного белья умершего, так как во сне высвобождается гораздо больше энергии человека, чем в момент бодрствования», – советует Лариса.

Больше по теме: Как защититься от энергетического вампира: советы Алены Куриловой

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить