Можно ли хранить вещи умершего человека?

К сожалению, хранение вещей умершего человека может быть опасным. Почему вещи мертвых людей опасны – рассказала участница «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Лариса Гуцану.

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При жизни человек очень тесно связан со своими вещами. Находясь в постоянном контакте с человеком, вещи берут на себя часть его энергетики, говорят ясновидящие. Когда человек умирает, его вещи перестают получать «подпитку» от хозяина, и их энергетика мертвеет. А мертвая энергия, как известно, не может быть безопасной для живого человека.

«Если вы будете носить вещи умершего человека, их мертвая энергетика неизбежно будет «гасить» вашу живую энергию. Кроме того, на вас могут переключиться и проблемы, которые преследовали хозяина вещей при жизни: его болезни, неприятности на работе, проблемы в семье», – говорит ясновидящая.

Самой страшной ошибкой является хранение вещей, снятых с трупа. Вещи, в которых умер человек, имеют прямую связь с миром мертвых. Особенно опасно, если человек умер насильственной смертью. Его вещи будут пропитаны энергией насилия, боли и страданий.

«Вещи, снятые с покойника, лучше всего сжигать. Также желательно избавиться от постельного белья умершего, так как во сне высвобождается гораздо больше энергии человека, чем в момент бодрствования», – советует Лариса.

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