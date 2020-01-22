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Как избежать развода: советы Хаяла Алекперова

22.01.2020

В чем причина таких частых разводов, недопониманий и ссор в семьях, которые изначально кажутся идеальными? Может ли быть такое, что просто «прошла любовь»? Как избежать развода и сохранить семью, рассказал дважды победитель и судья «Битвы экстрасенсов» в Украине, эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящий Хаял Алекперов.

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Хаял Алекперов рассказал, что чаще всего недопонимания в семье происходят из-за того, что каждый из супругов стремится перевоспитать второго, навязать ему свои взгляды, а такое понравится далеко не каждому. Согласно статистике, почти половина всех семей распадается после первого года совместной жизни в официальном браке.

Но не пугайтесь, Хаял утверждает, что если между мужем и женой полное взаимопонимание и есть любовь, тогда один или несколько кризисов вам не страшны, нужно лишь знать, как правильно из них выйти.

Выяснилось, что даже слово «любовь» мужчины и женщины воспринимают по-разному. Сильная половина человечества вкладывает в это понятие доверие, одобрение, восхищение, поощрение и признательность. Тогда как женщины подразумевают заботу, преданность, уважение, нежность, понимание и трепетное отношение.

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Конечно, нужно учитывать случаи, когда даже в гармоничных и наполненных любовью отношениях время от времени возникают финансовые проблемы, которые могут закончится скандалами и серьезными разногласиями в семье. В такие моменты часто супруги начинают разочаровываться друг в друге.

«Мой вам совет: не обвиняйте любимого человека во всех смертных грехах, а лучше поддержите его. От постоянных ссор никому легче не станет, работа от этого сама в руки не придет и денег не прибавится», – утверждает Хаял Алекперов.

Также Хаял рассказал, что он часто сталкивается с негативным вмешательством в чужие семьи извне. Это привороты, порчи, проклятия. Однако, нужно понять, что такие причины разногласий это, скорее, исключение, чем правило. Хотя большинство женщин уверены, что если в семье начались проблемы, значит, их мужей кто-то приворожил. А может, стоит поискать причину в себе?

Как сохранить семью

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Ведь всего этого можно избежать, если просто прислушаться к близкому человеку. Узнать подробности его детства, поинтересоваться переживаниями в настоящем, поговорить о видении будущего. Возможно, вашей половинке нужно просто выговориться и объясниться, потому что, если каждый будет доказывать свою точку зрения, конфликт неизбежен.

«Семью надо беречь с самого начала. Не говорить плохих слов в доме и тем более по отношению друг к другу. Уметь признавать свою вину, идти на уступки, доверять друг другу. Никогда не выносите на обсуждение другим людям семейные проблемы. От этого их количество не уменьшится, а наоборот, людские пересуды принесут в вашу семью еще больше негатива», – советует Хаял.

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