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Как избавиться от невезения: советы от Ольги Янковской

21.01.2020

Победительница 17 сезона «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ольга Янковская знает,  что одним из самых опасных знаков в магии считается знак невезения. Но как же снять знак своими силами и избавиться раз и навсегда от невезения – читайте далее в материале. 

Если вы хотите снять знак невезения самостоятельно, то вам необходимо пересмотреть свой гардероб. Из всех вещей необходимо выбрать самую старую, ветхую одежду. Эту вещь нужно будет сложить в виде конверта, а сверху получившийся конверт прихватить стежками. Их должно быть ровно 13, а выполняются они новой иглой и черными шелковыми нитками, купленными вами в период убывающей Луны в первый четный четверг.

Далее нужно зажечь две восковые свечи и укрепить их в центре стола. Положить сверток между свечей и подождать, пока свечи хорошо разгорятся. Затем взять сверток и до захода солнца вынести его на свалку. Выкидывать его правой рукой, как можно дальше, одновременно произнести: «Сгинь, пропадай, на веки вечные исчезай. Да будет так!» 

Повернитесь через левое плечо, ни разу не оборачиваясь, и уходите домой. Дома вымыть руки под проточной водой до локтя и высушить над пламенем свечей, которые все это время горели. Подождать, пока свечи полностью догорят, и на следующий день до полудня вынести огарки на ближайший перекресток. Брать огарок нужно через тряпку или бумагу.

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