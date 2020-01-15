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Рецепт картофельных кнедликов с грибами от Ольги Калиновой

15.01.2020

Просто и вкусно – именно так можно охарактеризовать рецепты, которыми делятся с читателями  STB.UA эксперты программы «Следствие ведут экстрасенсы». Ясновидящая Ольга Калинова признается, что может считывать информацию при помощи запахов. Поэтому не секрет, что в ее арсенале рецептов вкусных и ароматных блюд действительно много. Одним из них экстрасенс поделилась с читателями сайта STB.UA.

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г
  • Грибы — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука (пшеничная, блинная) — 0.5 стакана
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Тмин — по вкусу
  • Лавровый лист — 3—4 шт.
  • Приправа для картофеля — по вкусу
  • Растительное масло — для обжаривания

Для соуса:

  • Молоко — 50 мл
  • Сметана — 70 г
  • Сыр твердый — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель в мундире. Остудите и натрите его на мелкой терке или измельчите вилкой.
  2. Промойте, очистите и мелко нарежьте шампиньоны. Лесные грибы отварите до готовности (30—40 минут) в подсоленной воде, после чего – мелко нарежьте.
  3. Репчатый лук, как и чеснок, нужно мелко нашинковать.
  4. Лук, чеснок и грибы обжарьте, постоянно помешивая. Охладите до чуть теплого состояния, а затем соедините продукты.
  5. В глубокую посуду выложите тертый картофель, зажарку из грибов, чеснока и лука.
  6. Разбейте яйца, добавьте муку, соль и специи. Тщательно размешайте, чтобы получилось густое и вязкое тесто с начинкой. Из него слепите кнедлики.
  7. Вскипятите подсоленную воду с лавровым листом, чтобы придать кнедликам больший аромат.
  8. От густого теста отщипните кусочек, сформируйте большой шарик и аккуратно опустите в кипящую воду. Продолжайте лепить кнедлики, пока не закончится тесто, и варите их, пока они не всплывут. После этого варите их еще 3—5 минут, откиньте на шумовку или дуршлаг и переложите их в емкость для запекания.
  9. Приготовьте соус. Молоко доведите до кипения, добавьте сметану, раздавленный чеснок, нарезанную зелень, соль и другие специи. В последнюю очередь добавьте тертый сыр.
  10. Залейте полученным соусом кнедлики и отправьте их в разогретую до 180 градусов духовку. Время запекания — 15—20 минут.
  11. Кнедлики подавайте горячими, обильно полейте соусом. Можно украсить их рубленой зеленью или шкварками.

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