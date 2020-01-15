Рецепт картофельных кнедликов с грибами от Ольги Калиновой
15.01.2020
Просто и вкусно – именно так можно охарактеризовать рецепты, которыми делятся с читателями STB.UA эксперты программы «Следствие ведут экстрасенсы». Ясновидящая Ольга Калинова признается, что может считывать информацию при помощи запахов. Поэтому не секрет, что в ее арсенале рецептов вкусных и ароматных блюд действительно много. Одним из них экстрасенс поделилась с читателями сайта STB.UA.
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г
- Грибы — 250 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйца — 2 шт.
- Мука (пшеничная, блинная) — 0.5 стакана
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Тмин — по вкусу
- Лавровый лист — 3—4 шт.
- Приправа для картофеля — по вкусу
- Растительное масло — для обжаривания
Для соуса:
- Молоко — 50 мл
- Сметана — 70 г
- Сыр твердый — 50 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелень (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите картофель в мундире. Остудите и натрите его на мелкой терке или измельчите вилкой.
- Промойте, очистите и мелко нарежьте шампиньоны. Лесные грибы отварите до готовности (30—40 минут) в подсоленной воде, после чего – мелко нарежьте.
- Репчатый лук, как и чеснок, нужно мелко нашинковать.
- Лук, чеснок и грибы обжарьте, постоянно помешивая. Охладите до чуть теплого состояния, а затем соедините продукты.
- В глубокую посуду выложите тертый картофель, зажарку из грибов, чеснока и лука.
- Разбейте яйца, добавьте муку, соль и специи. Тщательно размешайте, чтобы получилось густое и вязкое тесто с начинкой. Из него слепите кнедлики.
- Вскипятите подсоленную воду с лавровым листом, чтобы придать кнедликам больший аромат.
- От густого теста отщипните кусочек, сформируйте большой шарик и аккуратно опустите в кипящую воду. Продолжайте лепить кнедлики, пока не закончится тесто, и варите их, пока они не всплывут. После этого варите их еще 3—5 минут, откиньте на шумовку или дуршлаг и переложите их в емкость для запекания.
- Приготовьте соус. Молоко доведите до кипения, добавьте сметану, раздавленный чеснок, нарезанную зелень, соль и другие специи. В последнюю очередь добавьте тертый сыр.
- Залейте полученным соусом кнедлики и отправьте их в разогретую до 180 градусов духовку. Время запекания — 15—20 минут.
- Кнедлики подавайте горячими, обильно полейте соусом. Можно украсить их рубленой зеленью или шкварками.
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