Рецепт картофельных кнедликов с грибами от Ольги Калиновой

Просто и вкусно – именно так можно охарактеризовать рецепты, которыми делятся с читателями STB.UA эксперты программы «Следствие ведут экстрасенсы». Ясновидящая Ольга Калинова признается, что может считывать информацию при помощи запахов. Поэтому не секрет, что в ее арсенале рецептов вкусных и ароматных блюд действительно много. Одним из них экстрасенс поделилась с читателями сайта STB.UA.

Ингредиенты:

Картофель — 500 г

Грибы — 250 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Яйца — 2 шт.

Мука (пшеничная, блинная) — 0.5 стакана

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Тмин — по вкусу

Лавровый лист — 3—4 шт.

Приправа для картофеля — по вкусу

Растительное масло — для обжаривания

Для соуса:

Молоко — 50 мл

Сметана — 70 г

Сыр твердый — 50 г

Чеснок — 2 зубчика

Зелень (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель в мундире. Остудите и натрите его на мелкой терке или измельчите вилкой. Промойте, очистите и мелко нарежьте шампиньоны. Лесные грибы отварите до готовности (30—40 минут) в подсоленной воде, после чего – мелко нарежьте. Репчатый лук, как и чеснок, нужно мелко нашинковать. Лук, чеснок и грибы обжарьте, постоянно помешивая. Охладите до чуть теплого состояния, а затем соедините продукты. В глубокую посуду выложите тертый картофель, зажарку из грибов, чеснока и лука. Разбейте яйца, добавьте муку, соль и специи. Тщательно размешайте, чтобы получилось густое и вязкое тесто с начинкой. Из него слепите кнедлики. Вскипятите подсоленную воду с лавровым листом, чтобы придать кнедликам больший аромат. От густого теста отщипните кусочек, сформируйте большой шарик и аккуратно опустите в кипящую воду. Продолжайте лепить кнедлики, пока не закончится тесто, и варите их, пока они не всплывут. После этого варите их еще 3—5 минут, откиньте на шумовку или дуршлаг и переложите их в емкость для запекания. Приготовьте соус. Молоко доведите до кипения, добавьте сметану, раздавленный чеснок, нарезанную зелень, соль и другие специи. В последнюю очередь добавьте тертый сыр. Залейте полученным соусом кнедлики и отправьте их в разогретую до 180 градусов духовку. Время запекания — 15—20 минут. Кнедлики подавайте горячими, обильно полейте соусом. Можно украсить их рубленой зеленью или шкварками.

Больше по теме: Хаял Алекперов: Экстрасенсорные способности я ощутил еще в юности

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ