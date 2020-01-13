Гадания с 13 на 14 января: топ-5 вариантов на Старый Новый год

Традиционно в ночь на 14 января мы отмечаем Старый Новый год – праздник, появившийся после перехода на Григорианский календарь. Хотя официального выходного в этот день нет, все же люди любят Старый Новый год и чтят его обычаи. Так, одними из давних традиций остаются гадания с 13 на 14 января на суженого и на будущее. Читайте подробнее в нашем материале о том, как погадать 13 января.

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Гадание на чашках

Разложите по чашкам такие предметы: монеты, кольцо, соль, хлеб, сахар, лук. В одну чашку налейте воду. Каждый из присутствующих выбирает с закрытыми глазами чашку. В зависимости от содержимого определяется и будущее. Монеты – богатство, кольцо – свадьба, соль – неудача, хлеб – достаток, сахар – веселье, лук – слезы, вода – стабильность.

Гадание на бумаге

Перед сном напишите на листах 12 желаний и положите их под подушку. Утром достаньте только три бумажки – именно эти желания и сбудутся в новом году.

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Гадание на картах

Перед сном положите под подушку четыре короля разных мастей и проговорите: «Суженый, приди ко мне». Суженый должен присниться в образе одного из королей. Желательно, чтобы карты были вашими, еще лучше – из новой колоды. Также вы можете положить королей на ночь под подушку, а утром достать одну карту. В зависимости от масти истолковывается, какой будет муж: пики – ревнивый, трефы – военный, червы – богатый, бубны – желанный.

Гадание с помощью кошки

Ваша кошка должна находиться в другой комнате. Загадайте простой вопрос-желание, на который можно ответить «да» или «нет». Позовите кошку и обратите внимание, какой лапкой она переступит порог. Если это будет левая лапка – это значит «да», а правая – «нет». В случае если кошка не придет – значит, будущее зависит только от вас.

Гадание на крупе

Необходимо взять банку с крупой из цельных зерен и задать вопрос-желание. Далее следует достать левой рукой горсть крупы и пересчитать зерна. Четное количество значит «да», а нечетное – «нет».

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