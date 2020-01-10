Как привлечь в свой дом атмосферу тепла, благополучие, деньги и гармонию? Большое значение в этом играют обереги и талисманы. Экстрасенс Хаял Алекперов поделился, от каких вещей в доме лучше избавляться, а какие, наоборот, стоит приобрести. О том, какие же талисманы привлекут в дом счастье и удачу – читайте в нашем материале.

Хаял рассказал, что благополучие в доме во многом зависит от атмосферы в нем. И вещи, которые нас окружают, имеют немалое влияние на нее. Старье может испортить энергетику вашего жилища.

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«Важно заботиться об энергетике домашнего пространства – не хранить в своем жилье залежи ненужного хлама вроде старых часов, которые остановились много лет назад, или запылившейся кучи бытовых приборов двадцатилетней давности. Не стоит собирать икебаны засушенных листьев и цветов (если только это не свяченые травы), также лучше отказаться от искусственных цветов. Все эти вещи могут плохо повлиять на энергетику дома, становясь своего рода «мертвым грузом», который может тянуть домочадцев на дно»,– говорит Хаял.

Обратить внимание стоит и на то, с какой посуды вы кушаете. Даже маленькая трещинка на тарелке или чашке может сыграть с вами злую шутку.

«Эти вещи несут в себе негативную, и даже разрушительную энергетику, потому окружать себя ими не стоит. А если битой или сколотой посуды слишком много, это может стать причиной частых конфликтов и неурядиц в семье, вызывая у тех, кто живет в доме, раздражительность и злость», – рассказал экстрасенс.

Но какие же вещи необходимо держать в доме, чтобы привлечь благополучие и удачу? Важно понимать, что талисман будет работать только тогда, когда ваше жилье будет для вас максимально уютным и комфортным. Самым действенным талисманом для привлечения достатка и благополучия Хаял считает подкову:

«Будет просто замечательно, если вы действительно по счастливой случайности сами найдете подкову и принесете ее в дом. Но изготовленная собственноручно подкова из гипса, глины или дерева тоже подойдет. Главное, чтобы делая ее, вы находились в бодром расположении духа и мысленно желали себе и своей семье всех благ. А расположить такой талисман лучше напротив входной двери так, чтобы ее концы смотрели вверх».

Экстрасенс также советует завести дома цитрусовое растение – декоративный лимон, апельсин или мандарин. Они притягивают удачу к своим владельцам, положительно сказываются на здоровье людей, живущих в доме, и очищают энергетику домашнего пространства от негатива.

«Очень важно, чтобы вы, покупая или сажая это растение, были в хорошем настроении. И каждый раз, поливая и ухаживая за ним, проводили небольшой ритуал – про себя или вслух желали мира, добра и благополучия своему дому, чтобы счастье в нем росло и приумножалось», – советует Хаял Алекперов.

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