Люди зачастую планируют начинать перемены в жизни с какой-то определенной даты. Но разве можно выбрать день, который подходил бы для этого лучше, чем Новый год? А есть ли что-то важнее здоровья? О том, как привлечь здоровье в 2020 году, рассказала двукратная победительница «Битвы экстрасенсов», эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящая Алена Курилова. Подробнее – в материале.

«Для того, чтобы уберечься от болезней, сохранить и приумножить свое здоровье в год Крысы, нужно помнить простое правило: Крыса любит профессионалов своего дела. Разделяйте ее мнение. Если заболели, то обращайтесь только к специалистам. Никакого самолечения и сомнительных рецептов. Этот год будет интересным, а также урожайным и благодатным для старательных и целеустремленных. Крыса любит тех, кто разрабатывает дальновидные планы», – рассказала Алена Курилова.

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Итак, как привлечь здоровье в новом 2020 году?

Если у вас проблемы с весом, обязательно подумайте о комплексе тренировок или курсе похудения на несколько месяцев.

Рассмотрите как вариант плановое санаторно-курортное лечение. И обязательно – плановый отдых!

Комплексы лечения хронических болезней планируйте в дни убывающей луны.

Лечение волос, кожи, ногтей и другие косметические процедуры планируйте на растущую луну.

Успокоительные травяные чаи с медом и сладостями очень полезны накануне полнолуния.

Молодой месяц – время экспериментов. Планируйте уход за зубами и ротовой полостью. В этот период процедуры дают невероятные результаты.

Для людей, страдающих болезнями суставом, полезно в 2020 году носить шерстяные вещи желто-коричневых, оранжевых оттенков.

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