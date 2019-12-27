Стоит ли выходить замуж в високосном 2020 году?

О том, можно ли связывать себя узами брака в високосном году и может ли такой год как-то повлиять на вашу будущую семью, рассказала эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», дважды победительница и судья проекта «Битва экстрасенсов» в Украине ясновидящяя Алена Курилова.

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«Високосный год повторяется один раз в четыре года, ‒ говорит ясновидящая. ‒ Я была в Китае и изучала его культуру. Так, согласно суевериям, цифру «4» китайцы считают такой, что приносит неудачи, смерти. Поэтому они боятся ее. У славян же отпугивающим, опасным, неудачным считается число 13. Если сложить 1 и 3, в сумме получится 4. И некоторые нумерологи склонны связывать жизненные неудачи именно с високосным годом. Я не имею предубеждений к тому, чтобы не жениться или не выходить замуж в этот год. Наоборот, считаю, что четверка – это конец какого-то одного этапа и начало другого, нового. В високосный год, по моему мнению, у вас будет возможность закончить этап холостой жизни и приобрести новый статус. Белое платье станет символом правильного выбора в год Белой Крысы. Бракам, заключенным в 2020 году, не угрожает неустойчивость, все зависит только от человеческого фактора. Белая Крыса семейная и очень любит дом, домашний уют и домашний очаг. Но хочу вас предупредить: Крыса не любит слишком пышных свадеб, громких церемоний. В этом году отдайте предпочтение свадьбе в семейном кругу или небольшой компании, прекрасным решением будет церемония в тёплых странах. Крыса любит рациональное использование бюджета на свадьбу, обойдитесь без излишеств. И если вы в 2020 году приняли решение о замужестве, желаю гармонии и взаимопонимания в ваших отношениях!».

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