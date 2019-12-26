Эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» и опытная ясновидящая из Великобритании Анна Гальерс может удивить не только своими сверхчеловеческими способностями, но и кулинарными секретами. В этот раз экстрасенс поделилась рецептом традиционного британского пудинга по древнему бабушкиному рецепту.

По словам Анны Гальерс, на приготовление этого десерта ее подтолкнули высшие силы, а именно – дух родного человека.

«Несколько лет назад я собиралась готовить очередной десерт и как раз пошла за формой для выпечки. Однако, пока я шарила по полочкам, упала миска для пудинга. Я подняла ее и поставила на место. Но через несколько секунд я услышала громкий звук и оглянулась: шкафчик был открыт, а миска для пудинга лежала на полу. Удивившись, я снова поставила ее на место, но непослушная миска для пудинга снова упала на пол. Я решила больше не спорить и просто смириться. Странным образом моя бабушка постоянно находит пути продемонстрировать свое присутствие», – рассказала Анна Гальерс.

Сам рецепт экстрасенс упростила специально для современных людей, которые постоянно куда-то спешат.

Ингредиенты:

мука — 125 г

разрыхлитель — 3 г

соль — щепотка

измельченный жир (бараний или вегетарианский) — 50 г

сахар — 25 г

яйцо — 1 шт.

молоко — 6–9 ч. л.

Топпинг на выбор: 3 ч. л. золотого сиропа, меда, мармелада, «Нутеллы»

Приготовление:

Смешайте сухие ингредиенты в сосуде. Смешайте вместе яйца и молоко. Влейте молочно-яичную смесь к сухим ингредиентам. Залейте выбранный вид топпинга в форму для выпекания или десертницу, предварительно смазав ее маслом. Осторожно выложите пудинговую смесь поверх топпинга. Поставьте в микроволновку на 4–4,5 минуты, пока пудинг не поднимется и не станет упругим.

Подавайте с легким слоем заварного крема в вашей любимой посуде!

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