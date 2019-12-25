Магический маникюр для привлечения любви, богатства и удачи

Желаете привлечь в свою жизнь любовь, богатство и удачу? Узнайте, как это сделать с помощью обычного или магического маникюра. Об этом рассказала эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова.

«Для начала необходимо обратить внимание на ваш эмоциональный настрой. Перед тем как делать маникюр, вы должны хорошо продумать, что именно вы хотите привлечь в свою жизнь? Если, например, любовь – пару минут уделите обдумыванию и визуализации того, какой именно вы её видите – страстной, а может быть спокойной и стабильной, – говорит ясновидящая. – Далее нужно позаботиться о подходящей атмосфере. Можете зажечь свечу или благовония (те, которые вы любите), включить любимую музыку. Желательно, чтобы в процессе вас ничего не отвлекало».

Какими должны быть цвета и оттенки вашего маникюра

Если вы хотите привлечь любовь, используйте красный и все его оттенки, ведь это цвет любви, страсти, жизнерадостности и процветания. Один из самых сильных цветов, способных активизировать жизненную энергию. Для привлечения материального благополучия и удачи – золотой. Этот цвет по праву является символом богатства и процветания. Также он помогает обрести уверенность в себе и заряжает положительной энергией. Оттенки оранжевого усиливают жизненную энергию и способствуют успешному начинанию новых дел. Зеленый цвет – цвет денег, процветания. Он помогает обрести спокойствие и уверенность в новом дне. Если вы хотите скомбинировать несколько цветов, то стоит обратить внимание, какие именно пальцы следует выделять и каким оттенком. Выделение золотым или зеленым цветом среднего и безымянного пальцев правой руки поспособствует привлечению достатка и любви. Выделенные указательный и средний пальцы на левой руке привлекут удачу и помогут найти новую любовь, для этого нужно использовать красный и золотой (их оттенки). И самое главное в этом процессе – обязательно учитывайте эмоции, которые у вас вызывают те или иные оттенки. Для того, чтобы магия цветов работала, маникюр обязательно должен вам нравиться!

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