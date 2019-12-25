Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Imh0dHBzOi8vZWtzdHJhc2Vucy5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Магический маникюр для привлечения любви, богатства и удачи

25.12.2019

Желаете привлечь в свою жизнь любовь, богатство и удачу? Узнайте, как это сделать с помощью обычного или магического маникюра. Об этом рассказала эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова.

iStock-946930880

«Для начала необходимо обратить внимание на ваш эмоциональный настрой. Перед тем как делать маникюр, вы должны хорошо продумать, что именно вы хотите привлечь в свою жизнь? Если, например, любовь – пару минут уделите обдумыванию и визуализации того, какой именно вы её видите – страстной, а может быть спокойной и стабильной, – говорит ясновидящая. – Далее нужно позаботиться о подходящей атмосфере. Можете зажечь свечу или благовония (те, которые вы любите), включить любимую музыку. Желательно, чтобы в процессе вас ничего не отвлекало».

Какими должны быть цвета и оттенки вашего маникюра

iStock-868823546

  1. Если вы хотите привлечь любовь, используйте красный и все его оттенки, ведь это цвет любви, страсти, жизнерадостности и процветания. Один из самых сильных цветов, способных активизировать жизненную энергию.
  2. Для привлечения материального благополучия и удачи – золотой. Этот цвет по праву является символом богатства и процветания. Также он помогает обрести уверенность в себе и заряжает положительной энергией.
  3. Оттенки оранжевого усиливают жизненную энергию и способствуют успешному начинанию новых дел.
  4. Зеленый цвет – цвет денег, процветания. Он помогает обрести спокойствие и уверенность в новом дне.
  5. Если вы хотите скомбинировать несколько цветов, то стоит обратить внимание, какие именно пальцы следует выделять и каким оттенком. Выделение золотым или зеленым цветом среднего и безымянного пальцев правой руки поспособствует привлечению достатка и любви. Выделенные указательный и средний пальцы на левой руке привлекут удачу и помогут найти новую любовь, для этого нужно использовать красный и золотой (их оттенки).
  6. И самое главное в этом процессе – обязательно учитывайте эмоции, которые у вас вызывают те или иные оттенки. Для того, чтобы магия цветов работала, маникюр обязательно должен вам нравиться!

Больше по теме: Как найти утерянную вещь дома или на улице: советы от Алёны Куриловой

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Путь на проекте Марии Стопник
Путь на проекте Марии Стопник
Фотоподборка четвертого прямого эфира шоу «Х-фактор»-10
Фотоподборка четвертого прямого эфира шоу «Х-фактор»-10
Антон Вельбой: После «Х-фактора» буду активно выпускать свои хиты!
Антон Вельбой: После «Х-фактора» буду активно выпускать свои хиты!
ZBSband празднуют свой первый солд-аут
ZBSband празднуют свой первый солд-аут
Олег Винник вернулся на сцену «Х-фактора»: Как будто и не расставались
Олег Винник вернулся на сцену «Х-фактора»: Как будто и не расставались
Путь на проекте Антона Вельбоя
Путь на проекте Антона Вельбоя
Народная премия: кто выиграл билеты на прямой эфир «Х-фактора»?
Народная премия: кто выиграл билеты на прямой эфир «Х-фактора»?
Народная премия: кого зрители признали непобедимым судьей?
Народная премия: кого зрители признали непобедимым судьей?
«Мы очень скучаем»: Олег Винник устроил концерт в финале «Х-фактора»
«Мы очень скучаем»: Олег Винник устроил концерт в финале «Х-фактора»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить