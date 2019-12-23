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Как привлечь деньги в 2020 году: советы Ярославы Федоровой

23.12.2019

Как привлечь деньги в 2020 году? Финалистка 5 сезона мистического проекта «Битвы экстрасенсов», эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы», потомственная ведьма  Ярослава Федорова составила список рекомендаций, прислушавшись к которым, вы сможете обеспечить свое финансовое благополучие на целый год! Самые интересные способы, как привлечь деньги в 2020 году, вы узнаете прямо сейчас.

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«Хозяйкой наступающего года является Белой Металлической Крысы. Покровитель нового года отличается упорством, борьбой, стойкостью и решительностью. В новом году финансовое благополучие можно обеспечить себе, в первую очередь, честным и усердным трудом, но помочь себе в вопросе привлечения денег можно, следуя моим рекомендациям», поделилась Ярослава Федорова.

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В чем встречать год белой металлической Крысы, чтобы привлечь деньги

Для начала поговорим о том, как и в чем лучше встречать наступление нового года. Новогоднюю ночь лучше провести в кругу родных и близких. Белую Крысу привлекают спокойные тона, такие как серый, белый, но если хочется добавить глубины, черный тоже станет отличным спутником в украшении интерьера и выборе нарядов. Прекрасное решение – добавить блеска в свой наряд: серебряная брошь, цепочка или любое другое украшение металлического оттенка обеспечат благосклонность хозяйки года к вашей персоне.  

Что приготовить на Новый год 2020, чтобы привлечь финансовое благополучие

Как известно, крыса – всеядный и неприхотливый грызун, который любит простую еду. Поэтому в меню на Новый год может быть все, что душа пожелает – овощи (кроме капусты), мясо, рыба, фрукты, сладости и сыры, конечно. Главное правило – еда должна быть вкусной, разнообразной и ее должно быть много.

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Новогодние ритуалы для привлечения денег в 2020 году

Теперь обратим внимание на новогодние ритуалы, которые помогут привлечь деньги.

  • Накануне нового года обязательно проведите дома генеральную уборку и выбросьте весь ненужный хлам, таким образом вы откроете путь новым потокам энергии (в том числе и денежным).
  • Когда будете накрывать на стол, положите под тарелку каждого гостя несколько монеток серебряного цвета, по окончанию празднования каждый может забрать их себе.
  • Можете сами изготовить себе талисман для привлечения успеха и богатства. Из любого материала сделайте фигурку крысы (цвет материала или краски белый или серебряный), во время изготовления  концентрируйтесь на мысли о деньгах (или о конкретной желаемой сумме). В новогоднюю ночь поставьте талисман в юго-восточной части вашего жилья (так называемый сектор денег, согласно китайскому учению Фэн-шуй).
  • Еще один вариант денежного талисмана можно изготовить накануне нового года. Возьмите кусочек ткани белого или серебряного цвета, сшейте небольшой мешочек, вложите в него парное количество серебряных монеток. Когда будете украшать елку, обязательно повесьте на неё этот мешочек, а по окончанию новогодних праздников  снимите его и носите при себе.

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«Надеюсь, что вам помогут эти нехитрые рекомендации, как привлечь деньги в 2020 году с помощью хозяйки года белой металлической Крысы», добавила Ярослава Федорова.

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